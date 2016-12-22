Названа дата поединка между Макгрегором и Нурмагомедовым в США

Поединок между российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым и его ирландским коллегой Конором Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе. Об этом сообщила пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (Ultimate Fighting Championship, UFC).

Бой пройдет в рамках турнира UFC 229.

Как отмечает ТАСС, Нурмагомедов будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе. Ранее он стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. В начале апреля он победил Эла Яквинту из США. За свою спортивную карьеру боец одержал в ММА 26 побед, 16 из которых — досрочно. Он не потерпел ни одного поражения.

Макгрегор также является бойцом UFC, провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержал 21 победу (18 — досрочно) и потерпел три поражения. Первый титул чемпиона UFC завоевал в 2015 году. Спортсмен был первым в истории бойцом UFC, который обладал двумя титулами в разных весовых категориях — в полулегкой и легкой — одновременно. 27 ноября 2017 года Макгрегор был лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе. В январе 2018-го был лишен и пояса в легком весе за пассивность, поскольку не проводил бои с 2016 года.

В начале апреля этого года Макгрегор ​и несколько бойцов атаковали в американском Бруклине автобус, в котором был, в том числе, россиянин Хабиб Нурмагомедов. Ирландец кинул в автобус тележку и разбил окно. Он был остановлен полицией и арестован, но отпущен под залог в $50 тыс. В конце июля он признал свою вину и суд в Нью-Йорке приговорил его к пяти дням общественных работ.

Смешанные единоборства — вид боевых искусств, представляющий собой микс из разных боевых техник и школ. Россия признала смешанные единоборства официальным видом спорта в 2012 году.