ЦИК Украины утвердила расходы на президентские и парламентские выборы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины утвердила расходы на выборы президента страны и парламента в 2019 году. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Отмечается, что на президентские выборы планируется израсходовать 2,355 млрд гривен (5,49 млрд руб.), а на парламентские выборы — 1,9 млрд гривен (4,54 млрд руб). Кроме того, на выборы депутатов местных советов и глав необходимо 247 млн гривен (576 млн руб.).

Согласно сообщению, на работу государственного реестра избирателей потребуется 223,5 млн гривен (521 млн руб.). ЦИК отметила, что вопрос усиления безопасности государственного реестра избирателей становится более актуальным из-за «существенного увеличения количества и повышение уровня сложности кибератак на государственные информационные ресурсы Украины, объекты критической инфраструктуры».

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. О намерении участвовать в президентских выборах заявили более 20 политиков, включая лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, члена партии «Движение новых сил» Юрия Деревянко, а также экс-главу СБУ Валентина Наливайченко.