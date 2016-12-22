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Экс-глава СБУ заявил о намерении участвовать в выборах президента Украины
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Экс-глава СБУ заявил о намерении участвовать в выборах президента Украины
Политика, 14:40
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Экс-глава СБУ заявил о намерении участвовать в выборах президента Украины

Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко в интервью каналу ZIK заявил, что планирует участвовать в выборах президента Украины, которые пройдут весной 2019 года.

По его словам, вместе со своим движением «Справедливость» он несколько лет работал над тем, «чтобы иметь план для страны, иметь видение, иметь поддержку».

«Ясно, что участвуем в президентских выборах. Да», — сказал Наливайченко.

Наливайченко возглавлял Службу безопасности Украины в 2006–2010 и в 2014–2015 годах.

О намерении участвовать в президентских выборах заявили более 20 политиков, включая лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, лидера Радикальной партии Олега Ляшко и члена партии «Движение новых сил» Юрия Деревянко.

Теги: президентские выборы , Украина , СБУ
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