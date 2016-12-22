Адвокат рассказала о месте похорон убийцы экс-полковника Буданова

Скончавшийся в омской колонии убийца бывшего полковника Юрия Буданова Юсуп Темерханов будет похоронен в Чечне. Об этом сообщила РБК адвокат Роза Магомедова, знакомая с ситуацией.

«Не знаю, скорее всего, похороны будут в Чечне. Тело в течение двух-трех дней будет выдано родственникам», — сказала она.

О смерти осужденного за убийство Буданова в омской колонии стало известно ранее 3 августа. Как рассказала Магомедова РБК, вероятно, Темерханов умер из-за «старых болезней». Она отметила, что защита пыталась добиться, чтобы его освободили из-за состояния здоровья.

Буданов был убит в июне 2011 года на Комсомольском проспекте в Москве. В 2003 году он был осужден за то, что похитил и убил 18-летнюю девушку из Чечни Эльзу Кунгаеву. В 2009 году Буданов вышел на свободу. Как полагает следствие, Темерханов из-за убийства своего отца в 2000 году в Чечне хотел расправиться с теми, кто, по его мнению, был причастен к совершению преступлений во время действия в республике контртеррористической операции.

В Следственном комитете отметили, что мужчина выбрал Буданова, имя которого стало известно из-за убийства чеченской девушки. За убийство полковника Темерханов был приговорен в мае 2013 года к 15 годам строго режима.