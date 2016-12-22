Президент ЦАР направил Путину соболезнования после убийства журналистов

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера направил российскому лидеру Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция ведется на странице ведомства в Facebook.

По словам Захаровой, Туадера «выразил надежду, что при российской поддержке ЦАР сможет восстановить мир и безопасность на своей территории, чтобы избежать подобных преступлений в будущем».

О смерти журналистов стало известно 31 июля. Они прибыли в Африку для съемки документального фильма о работе частных военных компаний в ЦАР. Возле города Сибю их остановили вооруженные люди в тюрбанах, говорившие на арабском, которые хотели забрать арендованную россиянами машину. Журналисты попытались оказать сопротивление, тогда по ним открыли огонь. Водителю, который перевозил журналистов и был ранен, удалось выжить. По его словам, на них напали более 10 человек. Министр информации ЦАР сообщал РБК, что при убитых не нашли деньги и технику.