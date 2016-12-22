В России вступили в силу новые правила техосмотра

С 22 февраля в России вступают новые правила прохождения техосмотра автомобилей. Регламент процедуры ужесточили: теперь будет запрещено ездить без аптечки, покрывать пленкой фары, устанавливать шины с шипами только на ведущую ось

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В новой редакции постановления правительства, которая размещена на официальном портале правовой информации, говорится, что теперь водителям запретят пользоваться автомобилем с неработающим или подтекающим гидроусилителем руля. Также автомобилисты уже с четверга, 22 февраля, когда новые правила вступают в силу, столкнутся с тем, что им нельзя будет покрывать пленками стекла фар: некоторые водители тонируют или бронируют рассеиватели для защиты от камней.

Также водителей обяжут обеспечить полную штатную работу системы очистки стекол, когда раньше допускалось, чтобы у автомобиля работал только один дворник и одна форсунка омывателя. Также вступил в силу запрет на установку шин с шипами только на ведущую ось, вместо того чтобы оборудовать такими колесами все оси. Автомобиль не сможет пройти техосмотр, если у него будут незарегламентированные изменения в конструкции, например тюнинг, который не подтвержден документами.​ Для безопасности водителей обязали держать всегда в салоне медицинскую аптечку наряду с огнетушителем и знаком аварийной остановки.

В регламенте техосмотра изменилось время процедуры для разных категорий автомобилей — 54 минуты вместо 59 для автобусов категории М2 менее 5 тонн, 65 вместо 72 минут для машин категории М3 (более 5 тонн). На легковые автомобили по-прежнему будет уходить полчаса.

Видео: РБК

Постановление правительства об изменении правил техосмотра было принято 12 февраля. О том, что Минтранс собирается увеличить количество параметров, которые проверяют во время техосмотра, с 68 до 85–90 (что и произошло), сообщалось еще в начале года. В ходе обсуждения законопроекта в правительстве отказались от идеи Минэкономразвития обязать фиксировать процесс техосмотра автомобиля на фото- или видеокамеру, а также от предложения ввести уголовную ответственность для оператора единой информационной системы техосмотра за внесение в нее ложных данных.