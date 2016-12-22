ФСБ задержала троих сотрудников «Крымэнерго» по подозрению во взятках

Сотрудники УФСБ по Крыму задержали троих сотрудников «Крымэнерго» по подозрению в получении взяток. Об этом заявил вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко, сообщает «Крыминформ».

По данным оперативников, работники предприятия вымогали взятки за присоединение объектов к энергосетям. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки), задержанным грозит от семи до 12 лет лишения свободы и крупные штрафы. Михайличенко подчеркнул, что в ближайшее время по распоряжению главы Крыма Сергея Аксенова в департаменте технического присоединения «Крымэнерго» пройдут кадровые ротации.

В октябре 2017 года Аксенов уволил занимавшего пост гендиректора «Крымэнерго» Виктора Плакиду из-за отставания предприятия в работах по ряду проектов. Сейчас врио гендиректора «Крымэнерго» является Максим Лойко.