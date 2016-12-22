Структура «Ростеха» построит электростанцию в Тамани

«Системный оператор» подвел предварительные итоги конкурса на строительство новой электростанции в Тамани мощностью 465 МВт. Государство предложило инвесторам построить электростанцию на условиях гарантированного возврата инвестиций в течение 15 лет, на строительство претендовали три компании: финская «Фортум», «дочка» «Росатома» «ВетроОГК» и структура «Ростеха» «ВО «Технопромэкспорт», которая также строит электростанции в Крыму. Заявки на конкурс подали только структуры «Росатома» и «Ростеха». «Технопромэкспорт» предложил построить ТЭС исходя из цены 1,6 млн руб. за МВт, и его ценовая заявка была отобрана «Системным оператором». На сайте регулятора говорится, что окончательные итоги будут подведены до 1 апреля.

Проект строительства электростанции в Тамани обсуждается с лета 2015 года, новый объект должен обеспечить электричеством Краснодарский край. Первый конкурс по выбору инвестора, объявленный в 2016 году, не состоялся из-за отсутствия заявок. После этого Минэнерго пересмотрело ценовые параметры тендера, а также технические требования к оборудованию.

Летом 2017 года «Технопромэкспорт» стал участником скандала с турбинами Siemens, которые компания доставила в Крым в обход санкций для строительства двух электростанций. «Технопромэкспорт» купил четыре газотурбинные установки еще весной 2015 года для строительства электростанции в Тамани. По мнению представителей Siemens, «Технопромэкспорт» обманул немецкого партнера, а турбины с самого начала были куплены для Крыма. Siemens судится с «Технопромэкспортом», но вернуть турбины не может. ​