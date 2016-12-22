Военные освободили более 60 человек из талибской тюрьмы в Афганистане

Афганские военные в ночь на 3 июля освободили из тюрьмы запрещенного в России движения «Талибан» 61 заключенного. Об этом сообщает телеканал ToloNews в Twitter.
Спецоперация проходила в районе города Каджаки в провинции Гильменд на юге Афганистана. Во время штурма были ликвидированы двое боевиков, еще семерых взяли в плен, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Минобороны Афганистана.
Афганские власти 7 июня объявили перемирие на неделю с «Талибаном», впоследствии оно несколько раз продлевалось. При этом во время перемирия в городах Афганистана произошли взрывы, жертвами которых стали более 40 человек, более 100 получили ранения. Талибы 20 июня захватили военную базу в западной провинции Багдис и убили 30 военных, с 30 июня власти объявили о прекращении перемирия с «Талибаном».