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Афганистан объявил о прекращении перемирия с талибами
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Афганистан объявил о прекращении перемирия с талибами
Политика, 10:30
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Афганистан объявил о прекращении перемирия с талибами
Перемирие действовало в стране в одностороннем порядке с 11 июня. Президент Афганистана отметил, что временное прекращение боевых действий показало готовность властей к урегулированию конфликта
Ашраф Гани (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Афганистан прекращает перемирие с боевиками запрещенного в России радикального движения «Талибан» и возобновляет военную операцию. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент республики Ашраф Гани, передает местный телеканал Tolo News.

«Режим прекращения огня подошел к концу, и афганские силы могут начать операцию», — сказал он.

По словам Гани, до объявления перемирия афганское правительство было загнано в тупик, после его проведения этот тупик сломался. Прекращение огня, хоть и в одностороннем порядке, было позитивно приветствовано населением Афганистана, добавил президент.

Афганский лидер также подчеркнул, что многие талибы хотят прекратить войну и начать жить в мире. Временное прекращение боевых действий со стороны правительственной армии подтвердило готовность страны к урегулированию конфликта, заключил Гани.

Власти Афганистана объявили введении семидневного перемирия с «Талибаном» 7 июня. Прекращение боевых действий было приурочено к священному для мусульман месяцу Рамадану. Правительственные войска не проводили операции с 11 июня и несколько раз продляли его. Западные страны поприветствовали это решение Гани. Талибы, в свою очередь, объявляли трехдневное перемирие с 15 июня.

Во время перемирия в Афганистане произошло несколько взрывов, которые унесли жизни людей. Первый из них произошел утром 16 июня в городе Джелалабад на собрании в честь перемирия между правительством и талибами. Жертвами стали 25 человек, 54 были ранены. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство».

Другой взрыв произошел спустя сутки, 18 июня, на востоке Афганистана, в приграничной с Пакистаном провинции Нангархар произошел взрыв, жертвами которого стали 18 человек, еще 49 были ранены.

На прошлой неделе, 20 июня, власти Афганистана сообщили, что боевики «Талибана» захватили военную базу в западной провинции Багдис и убили 30 афганских солдат.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Афганистан , талибы , перемирие
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