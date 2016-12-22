Белый дом отказался от намерения взять под контроль весь Афганистан

В прошлом году президент США Дональд Трамп, объявляя об американских планах в Афганистане, предупредил движение Талибан и «Исламское государство» (запрещенные в России организации), что им негде будет искать спасение в Афганистане. Однако в закрытой части стратегии указывает, что афганской армии следует сосредоточиться на защите крупных городов и ключевых точек, сообщает газета The New York Times со ссылкой на чиновников, которые знакомы со стратегическим планом.
Издание указывает, что администрация Трампа фактически придерживается того же плана, что и предшественники нынешнего президента. В соответствии с ним афганская армия будет контролировать Кабул, Кандагар, Кундуз, Мазари Шариф и Джелалабад, тогда как талибы будут занимать территорию, которую им удалось захватить в последние годы.
Тем самым в Вашингтоне фактически признали, что проамериканское правительство Афганистана не в силах защитить значительную часть населения страны, а талибы при столкновениях с официальной армией лишь пополняют свое вооружение.
По различным данным, афганская армия сейчас контролирует 229 из 407 районов страны, Талибан полностью занимает 59 районов. В остальных продолжаются столкновения между протиборствующими сторонами.
В 2006 году американская армия, активно участвовавшая в боевых действиях в Афганистане, пыталась создать укрепленные пункты по всей стране, однако уже в 2009 году в Пентагоне посчитали более правильным защищать густонаселенные регионы и не ввязываться в войну в отдаленных районах. В результате после вывода основного американского контингента в 2014 году талибам удалось вернуть себе контроль над значительной территорией.