В Армении опровергли пересмотр статуса российских пограничников в стране

Армения не намерена пересматривать статус российских пограничников, несущих службу на границах страны с Турцией и Ираном, заявил агентству «Интерфакс» пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Армении Арцрун Ованнисян.

«Министр говорил <...> о некоторых правовых уточнениях и технических деталях лишь с целью улучшения и развития этого документа [договора о российской базе]», — сказал Ованнисян «Интерфаксу».

Ранее Armnews и другие армянские СМИ распространили заявление главы Минобороны страны Давида Тонояна, в котором он допустил пересмотр статуса российских пограничников, который закреплен договором 1995 года. В качестве повода министр указал инцидент в селе Паник в Ширакской области, где 18 июля российские военные провели учения со стрельбой без предупреждения, что привело к панике среди местных жителей. Тогда на 102-й российское военной базе ее командование принесло армянским властям извинения за данный инцидент.

Российские пограничники находятся в Армении по договоренности Еревана и Москвы, фактически система охраны границ с Турцией и Ираном осталась прежней со времен СССР. Всего в Армении несут службу более 4 тыс. российских пограничников, которые содержатся правительствами обеих стран. Также в Армении с 1995 года, в рамках того же договора, что и пограничники, находится 102-я российская военная база, главным элементом которой являются комплексы ПВО С-300 и истребители-перехватчики. До 2005 года российские пограничники с момента распада СССР охраняли также таджикско-афганскую границу.