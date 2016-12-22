Адвокат заявил о просьбе спецпрокурора США поговорить с сыном Агаларова

Спецпрокурор США Роберт Мюллер направил запрос на проведение допроса российского певца Эмина Агаларова, сына владельца Crocus Group Араза Агаларова, по делу о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, сообщает телеканал NBC со ссылкой адвоката певца Скотта Балбера.

По его словам, возможность допроса обсуждается, но пока неизвестно, чем все закончится. При этом Балбер не уточнил, заинтересован ли Мюллер в показаниях Араза Агаларова. В офисе спецпрокурора от комментариев отказались.

В апреле Национальный комитет Демократической партии США подал иск о вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. Ответчиками были указаны Россия, главное управление Генерального штаба, Агаларов-старший, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, Дональд Трамп и его сын Дональд Трамп-младший, зять Трампа — Джаред Кушнер, а также глава его предвыборного штаба Пол Манафорт. Демократы обвинили представителей предвыборной кампании Трампа в сговоре с правительством России.

В 2017 году газета The New York Times сообщила, что в июне 2016-го Трамп-младший, Кушнер и Манафорт провели встречу с российским адвокатом Натальей Весельницкой. По данным издания она пообещала предоставить соратникам Дональда Трампа информацию, способную навредить предвыборной кампании кандидата от Демократов — Хиллари Клинтон. В иске Демократов говорилось, что посредником между фигурантами был Эмин Агаларов. Весельницкая позднее опровергала наличие у нее информации о Хиллари Клинтон.

После обвинений со стороны Национального комитета Демпартии США, Агаларов-младший заявил, что помогал организовать встречу с Весельницкой. Он добавил, что «она была ни о чем». Певец также отверг обвинения во вмешательстве в выборы президента США.

«Меня обвинили во влиянии на американские выборы. Меня. Парня из Азербайджана, живущего в Москве. Потому что я знаю лично Дональда Трампа, президента Соединенных Штатов», — сказал Агаларов. Он отметил, что, по его мнению, попал под подозрение только из-за того, что лично знаком с Трампом, который появлялся в одном из его клипов и с которым он провел в 2013 году в Москве конкурс «Мисс Вселенная».