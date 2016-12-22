РЖД переведет расписание поездов на местное время по всей России

С 1 августа 2018 года информация о прибытии и отправлении поездов и электричек на электронных табло и информационных щитах на вокзалах по всей России будет указываться по местному времени. Об этом сообщает РЖД.

Аналогичные изменения коснутся также сообщений о движении поездов, которые транслируются на вокзалах и остановочных пунктах по громкоговорителю.

«Таким образом, с 1 августа на всех информационных носителях холдинга РЖД сведения о расписании движения поездов как дальнего, так и пригородного сообщения будут отображаться по местному времени, соответствующему часовым поясам субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении компании.

Сейчас расписание движения поездов приводится по московскому времени. В РЖД рассчитывают, что изменения позволят улучшить качество обслуживания пассажиров.

В мае 2018 года РЖД изменили порядок оформления билетов на поезда с датой отправления после 1 августа. В продажу билеты, где указано местное время отправления поездов в соответствии с часовым поясом отбывающего пассажира, поступили с 4 мая, т.е. за 90 суток до 1 августа. Ранее в билетах указывалось время прибытия или отправления поезда по московскому и по местному времени.

РЖД также отмечали, что для удобства пассажиров время прибытия и отправления на проездных документах будет указаны с уточнением, на сколько часов оно отличается от московского.