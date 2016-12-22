Путин поручил главе МЧС направить силы в Хабаровский край из-за паводков

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву сконцентрировать силы ведомства на проблемных участках в Хабаровском крае из-за паводков, сообщает Кремль.

«Нужно своевременно оповещать людей о возможных природных катаклизмах...Нужно концентрировать силы и средства на наиболее опасных направлениях», — заявил Путин на встрече с Зиничевым.

Он добавил, что важно вовремя оценить причиненный ущерб, который наводнения наносят домам и земельным участкам.

«Сейчас уже из Резервного фонда правительства Российской Федерации выделено 238 млн (руб.). Региональный бюджет выделил 174 млн (руб.) как раз для компенсации гражданам», — заявил Зиничев.

По его словам, паводок угрожает 3–4 тыс. земельных участков в Хабаровском крае, проводится оповещение населения, а также готовятся лодки для того, чтобы люди смогли покинуть затопленные участки и спасти урожай.

21 июля в городе Благовещенске Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводков. По оценкам властей, ущерб от паводков в Забайкальском крае превысил 1 млрд руб.