Власти оценили ущерб от паводка в Забайкалье в 1 млрд руб.

Ущерб от паводка в Забайкальском крае, по предварительным оценкам, составляет более 1 млрд руб. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает корреспондент РБК.

«В результате проливных дождей, таяния снега в горах реки вышли из берегов, от воды пострадали около 30 населенных пунктов — точнее, 29, включая и столицу — Читу», — заявил Медведев на совещании с вице-премьерами.

По его словам, в зоне паводка оказались около пяти тысяч человек, включая 1100 детей. Он добавил, что паводок вызвал серьезные проблемы с транспортной инфраструктурой, в частности, были разрушены 13 автомобильных мостов.

«Общий ущерб уже сейчас превысил 1 млрд руб.», — сказал Медведев.

Вице-премьер Виталий Мутко отметил, что ситуация в настоящий момент нормализовалась, в полном объеме было восстановлено энергоснабжение и движение железнодорожного транспорта. Идет работа по восстановлению автомобильного движения. По его словам, в 24 населенных пунктах остаются подтопленными 173 частных жилых дома, в которых проживают 1611 человек, а также пять придомовых территорий, 768 приусадебных участков, 2437 дачных участков.

Ранее в Гидрометцентре Читы назвали паводок в Забайкалье самым мощным с 1936 года, когда начались метеонаблюдения. Уровень воды в реке Чита достиг 405 см.