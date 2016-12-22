Адвокат сообщила об освобождении в Италии экс-сенатора Кривицкого

Защита бывшего российского сенатора Дмитрия Кривицкого, который в конце июля был арестован в Италии, добилась его освобождения из-под стражи. Об этом сообщила РБК его адвокат Анна Клингер.

«Господин Кривицкий был освобожден, единственное условие — он должен оставаться на территории Италии», — сказала Клингер. Она отметила, что Кривицкий должен отмечаться три раза в неделю в полиции.

«В ходе заседания он доказал, что его преследуют [по политическим мотивам]. Дмитрий не собирается скрываться и просит защиты», — подытожила Клингер.

Кривицкий, который ранее представлял в Совфеде Новгородскую облдуму, был арестован в городе Кортина-д’Ампеццо 25 июля по запросу российской стороны в связи с подозрением в коррупции. По словам его адвоката Мауро Анетрини, Кривицкий уехал в Италию, потому что «он верил, что будет в безопасности от политического преследования», которое началось в момент, когда он как сенатор проголосовал против «военных операций на Украине», поскольку считал что они «нелегитимны и абсолютно необоснованны».

По данным «Интерфакса», уголовное дело против экс-сенатора было возбуждено 30 января 2017 года. Кривицкого подозревают в получении в 2012 году взятки в размере 15 млн руб. Он был объявлен в федеральный и международный розыск, а также заочно арестован Новгородским районным судом.

