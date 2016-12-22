В Италии арестовали бывшего члена Совета Федерации Дмитрия Кривицкого

В Италии в городе Кортина-д’Ампеццо полиция арестовала бывшего представителя Новгородской облдумы в Совете Федерации Дмитрия Кривицкого по запросу российской стороны, где его подозревают в коррупции. Об этом сообщает агентство ANSA.



По данным агентства, Кривицкий предстанет перед генпрокурором Венеции в четверг, 26 июля. Его будет защищать адвокат Мауро Анетрини, который подтвердил арест бывшего сенатора агентству «РИА Новости».

По словам защитника бывшего российского сенатора, Кривицкий уехал в Италию, потому что «он верил, что будет в безопасности от политического преследования», которое длится с момента, когда он как член верхней палаты парламента проголосовал против «военных операций на Украине», поскольку считал что они «нелегитимны и абсолютно необоснованны».

В генеральном консульстве России в Милане сообщили ТАСС, что проинформированы об аресте Кривицкого. Собеседник агентства отметил, что российское дипломатическое представительство начало работу по этому вопросу.

Как сообщает «Интерфакс», уголовное дело против Кривицкого было возбуждено 30 января 2017 года. Он подозревается в получении в 2012 году взятки в размере 15 млн руб. В феврале прошлого года он был объявлен в федеральный розыск, а затем в международный. Кроме того, он был заочно арестован Новгородским районным судом.

В октябре 2017 года водителя Кривицкого обвинили в посредничестве при получении взятки. В прокуратуре Санкт-Петербурга заявили, что он получил от группы лиц 15 млн руб., которые предназначались сенатору за покровительство.