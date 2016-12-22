Суд арестовал сбившего в Иркутске девятерых полицейских водителя

Суд в Иркутске заключил под стражу водителя автомобиля Ford, который сбил на городском мосту десять человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Свердловского районного суда Иркутска.

31 июля по факту наезда на сотрудников Госавтоинспекции СК возбудил уголовное дело.

Инцидент произошел в ночь на 29 июля. Сотрудники ГИБДД участвовали в операции по задержанию водителя Toyota, который нарушил правила дорожного движения. Когда они остановили его на мосту через реку Иркут и оформляли протокол, в них въехал Ford. В результате ДТП пострадали девять полицейских и водитель Toyota.