В Иркутске возбудили дело после ДТП с девятью пострадавшими полицейскими

Следователи возбудили уголовное дело после того, как в Иркутске нетрезвый водитель сбил девятерых сотрудников ГИБДД. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Иркутской области.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Отмечается, что 28-летнего водителя автомобиля Ford задержали, решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

ДТП произошло в ночь на 29 июля. Сотрудники ГИБДД участвовали в операции по задержанию водителя Toyota, нарушавшего правила дорожного движения. Когда они остановили его на мосту через реку Иркут и оформляли протокол, в них врезался автомобиль Ford. В результате аварии пострадали девять полицейских, однако один из них отказался от госпитализации.