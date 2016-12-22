Адвокат Цуркан подал кассационную жалобу в Мосгорсуд

Иван Павлов, адвокат бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан, подал кассационную жалобу на ее арест в Мосгорсуд. Об этом он сообщил РБК.

«В качестве главного аргумента кассационной жалобы мы ссылаемся на то, что в материалах, которые были представлены суду в качестве основания для ареста Карины, отсутствуют документы, подтверждающие обоснованность подозрения о совершении ею преступления», — сказал адвокат. Как пояснил Павлов, в частности, в материалах отсутствуют документы, подтверждающие факт получения Цуркан документа Минэнерго из какого-то источника и отправкой какому-то адресату. «Таким образом, суд необоснованно применил к Цуркан меру пресечения в виде содержания под стражей», — сказал адвокат.

Ранее Павлов и другой адвокат Цуркан Евгений Смирнов пожаловались в Верховный суд на действия заместителя председателя Мосгорсуда, которые, по их мнению, нарушают право на защиту. По словам Павлова, Мосгорсуд запретил защите копировать даже несекретные материалы дела, с которыми нужно работать адвокатам. Он подчеркнул, что это существенно затрудняет их работу.

Цуркан была арестована 15 июня по подозрению в шпионаже в пользу Румынии, сообщили источники «Коммерсанта» и РБК. Позднее Павлов уточнил, что в обвинении говорится о шпионаже в пользу Молдавии.

Согласно данным следствия, молдавская разведка завербовала Цуркан в августе 2004 года. В апреле 2015 она получила электронную версию «проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества». Следствие утверждает, что 29 сентября 2015 года она передала этот документ спецслужбе Молдавии.

В «Интер РАО» Цуркан возглавляла блок трейдинга — курировала экспорт и импорт электроэнергии. Источники РБК сообщали, что она в том числе передавала информацию о поставках электроэнергии в Крым и непризнанные республики Донбасса.

Сама Цуркан отрицает все обвинения.