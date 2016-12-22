Адвокаты Цуркан пожаловались на препятствия в работе с материалами дела

Адвокаты обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан пожаловались в Верховный суд на действия зампредседателя Мосгорсуда, который запретил копировать любые материалы дела. По их мнению, это серьезно нарушает право на защиту

Карина Цуркан (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Адвокаты бывшего топ-менеджера «Интер-РАО» Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже в пользу молдавской разведки, пожаловались в Верховный суд на действия заместителя председателя Мосгорсуда, которые, по их мнению, «нарушают право на защиту». Жалобу (копия есть у РБК) подписали адвокаты «Команды 29» Иван Павлов и Евгений Смирнов. По их словам, документ отправлен 23 июля.

Мосгорсуд запретил защите любое копирование даже несекретных материалов дела Цуркан, объяснил РБК Павлов, руководитель правозащитной инициативы «Команда 29». «Несекретных материалов очень много, с ними нужно работать: изучать, копировать, обсуждать с Кариной. Но нам запретили копировать и даже переписывать документы», — говорит он. По словам Павлова, это существенно затрудняет работу адвокатов и обсуждение материалов следствия с подзащитной.

Письмо с отказом в копировании несекретных материалов подписал заместитель председателя Мосгорсуда Дмитрий Фомин (копия документа от 16 июля есть у РБК). Адвокаты также направили жалобу председателю Верховного суда, сказал РБК Павлов.

«Фактически защитники при составлении процессуальных документов [кассационной жалобы на постановление об избрании меры пресечения] могли использовать только те данные о деле, которые смогли запомнить <...>, что существенно нарушает принцип состязательности сторон и право на эффективную защиту», — говорится в жалобе на имя председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева.

Такие ограничения нарушают нормы национального и международного законодательства, уверены адвокаты. Запрет нарушает УПК РФ, который дает право защитнику по окончании предварительного расследования <...> «выписывать из уголовного дела любые сведения в любом объеме», а также «снимать копии, в том числе с помощью технических средств».

В 2008 году Европейский суд по правам человека в деле «Моисеев против России» признал нарушением Европейской конвенции ограничение прав защитников на изготовление выписок и копий из материалов уголовного дела: адвокаты не могли взять свои записи, чтобы показать эксперту или использовать как-то иначе, что практически не давало им возможности пользоваться содержащейся в материалах дела информацией, говорится в жалобе. Доступ к документам дела и возможность их использовать служит важной гарантией справедливого судебного разбирательства, цитируют они выводы Европейского суда.

Цуркан арестовали 15 июня по подозрению в шпионаже в пользу Румынии, по словам источников «Коммерсанта» и РБК. 28 июня Мосгорсуд по результатам рассмотрения апелляционной жалобы защиты оставил обвиняемую под стражей до 13 августа. У нее два паспорта — российский и румынский. Позднее адвокат Павлов уточнил, что в обвинении говорится о шпионаже в пользу Молдавии.

По словам Павлова, согласно материалам дела Цуркан была завербована молдавской спецслужбой в августе 2004 года, а в апреле 2015-го в Москве получила электронную версию «проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества». 29 сентября того же года она передала этот документ спецслужбе Молдавии, привел защитник выводы следствия.

Представитель Мосгорсуда, в свою очередь, заявил РБК, что предоставить подробный комментарий не представляется возможным, «поскольку рассмотрение вопроса об осуществлении съемки взаимосвязано с содержанием нормативных актов, которым присвоен гриф секретности или доступ к которым ограничен».

«Решение об отказе в осуществлении съемки вынесено на основании таких актов», — отметил он.

В «Интер РАО» Цуркан возглавляла блок трейдинга, то есть курировала экспорт и импорт электроэнергии. Источники РБК указывали, что она в том числе передавала информацию о поставках электроэнергии в Крым и непризнанные республики Донбасса. «Из СВР пришла информация, что кто-то сливает информацию члену НАТО Румынии, за которой могут стоять США. Это была политическая информация о том, кто с нами работает на Украине, в ДНР, в Крыму и других регионах, куда мы поставляем электроэнергию: кто сотрудничает, кто отказывается, с кем мы вообще разговариваем, какие есть проблемы, какие схемы», — рассказывал один из собеседников РБК.

Цуркан все обвинения отрицает.