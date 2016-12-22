МИД Украины выразил протест против действий Венгрии

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Венгрии в стране Ласло Папу в связи с «недружественными шагами» Будапешта. Об этом говорится на сайте МИД Украины.

«Венгерскому дипломату был выражен решительный протест в связи с рядом недружественных шагов официального Будапешта в отношении Украины», — говорится в заявлении министерства.

Так, в МИДе отметили, что высказывания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана касательно невозможности для Киева вступить в НАТО и Евросоюз неприемлемы. Также они диссонируют с политикой ЕС.

Помимо этого министерство вручило венгерскому дипломату ноту с просьбой разъяснить, почему правительство Венгрии создало должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна. В МИДе подчеркнули, что эти территории принадлежат Украине.

«Последние действия Венгрии свидетельствуют о выборе конфронтации вместо сотрудничества и прямом вмешательстве во внутренние дела Украины», — добавляется в заявлении.

Глава правительства Венгрии 28 июля выступил перед студентами Свободного университета в Румынии. Орбан заявил, что вступление Украины в НАТО и ЕС является нереальной задачей из-за того, что в стране высокий уровень коррупции.

12 июля МИД Венгрии заявил, что страна не поддержит вступление Украины в НАТО. Это связано с политикой Киева в отношении национальных меньшинств.