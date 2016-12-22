В Москве мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса

Сотрудниками полиции задержан мужчина, изрезавший ножом двух человек в столичном рейсовом автобусе, один из пострадавших скончался, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.
«Вчера около 15:30 в полицию поступило сообщение, что у дома 10 по Коровинскому шоссе, в автобусе маршрута № 56Т двум гражданами нанесены ножевые ранения. Прибывшие медики и полицейские обнаружили двух пострадавших — 31-летнего Магомеда Курбанова с диагнозом: открытая рана обеих кистей, открытая рана нижней трети левого плеча, а также 32-летнего Вадима Кима, который впоследствии скончался от острой кровопотери», — рассказал собеседник РБК.
Сотрудниками отдела по расследованию убийств Московского уголовного розыска (МУР) в 18:30 на ул. Ивана Сусанина, д. 6, корп. 3, был задержан 60-летний Сергей Климачев, который изобличен в совершении преступления. «По предварительным данным, причиной поножовщины стала бытовая ссора», — пояснил источник РБК.
27 июля мужчина ударил ножом в грудь полицейского возле посольства Словакии в Москве и сбежал с места преступления. Полицейский получил не менее семи ножевых ранений. Двумя днями спустя нападавший был задержан в Подмосковье, Им, по данным источника РБК в правоохранительных органах, оказался 17-летний уроженец Чечни. Его отправили на психиатрическую экспертизу. Полиции нападавший объяснил свой поступок внезапными неприязненными отношениями с полицейским. Суд арестовал подростка до 27 сентября.