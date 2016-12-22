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Мужчина напал с ножом на полицейского у посольства Словакии в Москве
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Мужчина напал с ножом на полицейского у посольства Словакии в Москве
Общество, 18:39
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Мужчина напал с ножом на полицейского у посольства Словакии в Москве

Неизвестный напал в центре Москвы 27 июля на полицейского и ударил его ножом в грудь, а затем скрылся, сообщили РБК в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по Москве.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

По данным источника ТАСС в экстренных службах, нападение произошло у здания посольства Словакии. Эту информацию подтвердил источник РБК в полиции. Собеседник добавил, что преступник пока не задержан, объявлен план-перехват «Сирена».

Пострадавший полицейский, сообщили РБК в столичном ГУ МВД, доставлен в больницу. На месте нападения работают следователи.

Фото: ГУ МВД по Москве

Также в МВД предоставили ориентировку на предполагаемого преступника и его фотографию. Полицейские заключили, что на вид ему 25–30 лет, он кавказской внешности.

Посольство Словакии расположено на улице Юлиуса Фучика, 17/19.

В конце мая мужчина напал с ножом на полицейского в Ижевске. Сотрудник правоохранительных органов намеревался проверить серийный номер велосипеда мужчины, но тот достал нож и несколько раз ударил стража порядка. Полицейский выстрелил в нападавшего, тот умер в скорой помощи.
Теги: Москва , полицейский , нападение
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