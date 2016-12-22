Мужчина напал с ножом на полицейского у посольства Словакии в Москве

Неизвестный напал в центре Москвы 27 июля на полицейского и ударил его ножом в грудь, а затем скрылся, сообщили РБК в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по Москве.
Следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).
По данным источника ТАСС в экстренных службах, нападение произошло у здания посольства Словакии. Эту информацию подтвердил источник РБК в полиции. Собеседник добавил, что преступник пока не задержан, объявлен план-перехват «Сирена».
Пострадавший полицейский, сообщили РБК в столичном ГУ МВД, доставлен в больницу. На месте нападения работают следователи.
Также в МВД предоставили ориентировку на предполагаемого преступника и его фотографию. Полицейские заключили, что на вид ему 25–30 лет, он кавказской внешности.
Посольство Словакии расположено на улице Юлиуса Фучика, 17/19.В конце мая мужчина напал с ножом на полицейского в Ижевске. Сотрудник правоохранительных органов намеревался проверить серийный номер велосипеда мужчины, но тот достал нож и несколько раз ударил стража порядка. Полицейский выстрелил в нападавшего, тот умер в скорой помощи.