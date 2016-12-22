ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,36 62,54 EUR Нал. 74,25 73,36 USD Бирж. 63,00 +0,17 EUR Бирж. 73,77 +0,10 USD ЦБ. 62,95 -0,14 EUR ЦБ. 73,82 +0,07 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 8307,00 +121,80 IMOEX 2292,54 +0,42% RTSI 1146,55 +0,42% Brent 74,48 +0,74% DJIA 25414,10 +0,68% Nasdaq 7932,24 +1,17%
АвтоВАЗ получил прибыль за полугодие впервые с 2012 года
Лента новостей
«Ростех» показал парашютную систему для нового космического корабля 12:59, Общество Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 12:58, РБК и Сбербанк Пашинян рассказал об отсутствии стремления Армении в НАТО 12:56, Политика В Перми рядом с пороховым заводом загорелся «Нефтехимик» 12:54, Общество В Москве прошли обыски по делу о «черном рынке» лекарств от рака 12:51, Общество Догони меня, если сможешь: почему альткоины не дорожают 12:49, Крипто Во все тяжкие: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 12:47, РБК и IWC «ВКонтакте» и «Одноклассники» стали зарабатывать на мобильной рекламе 12:47, Технологии и медиа Два пилота погибли при крушении Су-22 во Вьетнаме 12:33, Общество Госдума приняла закон о ликвидации военных кафедр в вузах 12:32, Общество АвтоВАЗ получил прибыль за полугодие впервые с 2012 года 12:29, Бизнес Жириновский предложил Путину учредить почетное звание для чиновников 12:19, Общество Многодетные родители — о бизнесе, воспитании и семейных путешествиях 12:17, РБК и Volkswagen Teramont Больше всего за время ЧМ в России по картам Visa потратили туристы из США 12:14, Финансы Помощник Путина предложил ограничить конкуренцию при полетах в Норильск 12:13, Бизнес Акции Facebook упали на 24% 12:13, Quote Госдума приняла закон о безвизовом въезде болельщиков ЧМ до конца года 12:12, Общество Закон о запрете валютных тарифов в российских портах прошел Госдуму 12:01, Бизнес Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 11:59, Партнерский материал Премьер-министр Грузии отправил в отставку пятерых губернаторов 11:59, Политика В Москве 28 июля перекроют несколько улиц 11:52, Общество Прогнозы дня: рынок акций нацелен на рост 11:45, Quote Биржа Huobi добавила Stellar. За месяц токен подорожал на 78% 11:41, Крипто Суд приговорил полковника СК Ламонова к пяти годам колонии 11:41, Общество Бывшего замглавы МЧС обвинили в крупном мошенничестве 11:40, Общество В августе пройдет благотворительный концерт памяти Дмитрия Хворостовского 11:38, Партнерский материал
АвтоВАЗ получил прибыль за полугодие впервые с 2012 года
Бизнес, 12:29
0
АвтоВАЗ получил прибыль за полугодие впервые с 2012 года
В первом полугодии АвтоВАЗ получил чистую прибыль в размере 3,1 млрд руб. против убытка годом ранее. Но глава компании Ив Каракатзанис предупредил о рисках, которые могут повлиять на рынок во втором полугодии
Фото: Яков Князев / ТАСС

По итогам первого полугодия выручка АвтоВАЗа по МСФО выросла на 31,5%, до 134,7 млрд руб., следует из отчета компании.

Рост выручки обеспечили увеличение российских и экспортных продаж Lada, а также улучшение общих макроэкономических показателей, говорится в сообщении автоконцерна, поступившем в РБК. За январь—июнь АвтоВАЗ продал в России 169,9 тыс. машин (на 21,1% больше, чем годом ранее), на экспорт — 19,7 тыс. шт. (+61%).

В результате по итогам шести месяцев компания получила чистую прибыль в 3,1 млрд руб. против убытка в 4,4 млрд руб. за аналогичный период 2017 года.

В июле АвтоВАЗ заключил соглашение c Nissan Manufacturing Rus о компенсации убытков в размере 1,88 млрд руб. из-за прекращения производства моделей Nissan на Ижевском заводе. Как следует из отчета, компенсация была получена в полном объеме.

Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис, слова которого приводятся в сообщении автоконцерна, отметил, что финансовые результаты в первой половине 2018 года показали «верное направление стратегии развития компании и бренда Lada». По его словам, прогноз продаж на год остается прежним — рост на 10–12%. По итогам 2017 года компания продала 311,6 тыс. автомобилей.

Каракатзанис подчеркнул, что ряд потенциальных рисков, среди которых сокращение господдержки, колебания валютных курсов и цен на сырье, может оказать влияние на развитие авторынка во втором полугодии. «По итогам всего 2018 года мы прогнозируем сохранение положительного значения операционной маржи», — добавил он.

В 2017 году АвтоВАЗ сократил чистый убыток в 4,6 раза, до 9,7 млрд руб. Улучшение показателей компания объясняла «отличной работой» своих подразделений и общим оживлением рынка. По итогам первого квартала 2018 года автоконцерн впервые с 2012 года получил чистую прибыль в размере 609 млн руб. благодаря программе рекапитализации завода, росту продаж и цен на автомобили. Последний раз компания получала прибыль за полугодие также в 2012 году.

В мае бывший президент АвтоВАЗа Николя Мор сообщал, что по итогам 2018 года автоконцерн может получить чистую прибыль. «Это зависит от курса рубля и от других факторов — в частности, от того, какой эффект будет иметь остановка государственных мер поддержки авторынка, таких программ, как «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», ­ — отмечал Мор.

Автор: Валерия Комарова.
Теги: «АвтоВАЗ» , Lada
Главное
ОАК выставит на торги земли корпорации «МиГ» в Москве Бизнес
Материалы по теме
АвтоВАЗ объяснил прекращение выпуска Lada Priora Бизнес
АвтоВАЗ увеличил экспорт машин в первом полугодии на 64% Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter