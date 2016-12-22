АвтоВАЗ получил прибыль за полугодие впервые с 2012 года

В первом полугодии АвтоВАЗ получил чистую прибыль в размере 3,1 млрд руб. против убытка годом ранее. Но глава компании Ив Каракатзанис предупредил о рисках, которые могут повлиять на рынок во втором полугодии

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По итогам первого полугодия выручка АвтоВАЗа по МСФО выросла на 31,5%, до 134,7 млрд руб., следует из отчета компании.

Рост выручки обеспечили увеличение российских и экспортных продаж Lada, а также улучшение общих макроэкономических показателей, говорится в сообщении автоконцерна, поступившем в РБК. За январь—июнь АвтоВАЗ продал в России 169,9 тыс. машин (на 21,1% больше, чем годом ранее), на экспорт — 19,7 тыс. шт. (+61%).

В результате по итогам шести месяцев компания получила чистую прибыль в 3,1 млрд руб. против убытка в 4,4 млрд руб. за аналогичный период 2017 года.

В июле АвтоВАЗ заключил соглашение c Nissan Manufacturing Rus о компенсации убытков в размере 1,88 млрд руб. из-за прекращения производства моделей Nissan на Ижевском заводе. Как следует из отчета, компенсация была получена в полном объеме.

Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис, слова которого приводятся в сообщении автоконцерна, отметил, что финансовые результаты в первой половине 2018 года показали «верное направление стратегии развития компании и бренда Lada». По его словам, прогноз продаж на год остается прежним — рост на 10–12%. По итогам 2017 года компания продала 311,6 тыс. автомобилей.

Каракатзанис подчеркнул, что ряд потенциальных рисков, среди которых сокращение господдержки, колебания валютных курсов и цен на сырье, может оказать влияние на развитие авторынка во втором полугодии. «По итогам всего 2018 года мы прогнозируем сохранение положительного значения операционной маржи», — добавил он.

В 2017 году АвтоВАЗ сократил чистый убыток в 4,6 раза, до 9,7 млрд руб. Улучшение показателей компания объясняла «отличной работой» своих подразделений и общим оживлением рынка. По итогам первого квартала 2018 года автоконцерн впервые с 2012 года получил чистую прибыль в размере 609 млн руб. благодаря программе рекапитализации завода, росту продаж и цен на автомобили. Последний раз компания получала прибыль за полугодие также в 2012 году.

В мае бывший президент АвтоВАЗа Николя Мор сообщал, что по итогам 2018 года автоконцерн может получить чистую прибыль. «Это зависит от курса рубля и от других факторов — в частности, от того, какой эффект будет иметь остановка государственных мер поддержки авторынка, таких программ, как «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», ­ — отмечал Мор.