Медведев утвердил требования транспортной безопасности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил требования по обеспечению транспортной безопасности. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Они касаются антитеррористической защищенности транспортной инфраструктуры, в частности, гражданского воздушного транспорта и аэропортов.

Теперь эксплуатанты объектов транспортной инфраструктуры должны назначать ответственных за обеспечение безопасности и формировать специально оснащенные группы быстрого реагирования, работающие круглосуточно.

Помимо этого они должны предоставить в Росавиацию данные об аэропортах и других объектах инфраструктуры, оценить их уязвимые места и создать план по обеспечению безопасности. Реализовать его необходимо в течение одного года или двух лет, в зависимости от категории объектов.