Adidas прекратит сотрудничать с Федерацией футбола Ирана из-за санкций

Немецкая компания Adidas прекращает сотрудничество с Федерацией футбола Ирана из-за санкций США. Об этом пишет Deutsche Welle.
Согласно заявлению компании, «в соответствии с нынешними условиями, коммерческое соглашение прекратит действовать в декабре 2018 года, как и планировалось». При этом агентство ISNA со ссылкой на письмо Adidas футбольной федерации передавало, что это решение обусловлено американскими санкциями.
В июне Les Echos писала, что компания Nike отказалась поставлять бутсы сборной Ирана перед чемпионатом мира из-за санкций.
В начале мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из ядерной сделки и пообещал в ближайшее время подписать указ о введении новых санкций против Ирана. Тегеран обратился в Международный суд ООН с жалобой на действия США.