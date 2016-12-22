ЦИК направит в Петербург «большой десант» для проверки работы избиркома

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) направит в Санкт-Петербург своих представителей для проверки работы местной комиссии на президентских выборах. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, сообщает «Интерфакс».
«Большой десант собирается в Санкт-Петербург. Это будет серьезно, и всем всё будет ясно», — рассказала Памфилова.
Она добавила, что предстоит большая «работа над ошибками», а все данные о нарушениях находятся в МВД Петербурга. Курировать поездку будет зампредседателя ЦИК Николай Булаев.
В марте Памфилова поручила провести проверку избирательной системы города после того, как в ЦИК поступило 216 жалоб по итогам выборов президента 18 марта. Секретарь ЦИК Майя Гришина рассказала, что это «самая большая пачка жалоб». Памфилова отметила, что в избиркоме Петербурга проявились «системные пороки». В конце июня уволился глава избирательной комиссии Петербурга Виктор Панкевич.