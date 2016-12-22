Акции «Аэрофлота» подешевели на 9% перед закрытием реестра акционеров

Стоимость акций «Аэрофлота» упала на 8,9% в начале торгов на Московской бирже до отметки 127,5 руб. за акцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Снижение стоимости акций компании происходит в преддверии даты закрытия реестра акционеров под дивиденды. Это событие запланировано на 6 июля. Если у инвестора остались по итогам последней сессии акции, то он попадает в реестр для получения дивидендов.

Срок выплаты дивидендов — до 10 августа 2018 года.

В 2017 году «Аэрофлот» выплатил инвесторам 50% от чистой прибыли, или 12,81 руб на акцию. Общий объем дивидендов, выплаченных компанией, составил 14,2 млн руб., говорится на сайте компании. В 2016 году 50% чистой прибыли принесли инвесторам 17,48 руб. на акцию. При этом для определения размера чистой прибыли в 2016 году использовался стандарт МСФО, а в 2017 году — РСБУ.

Чистая прибыль компании по итогам 2017 года упала на 40% на фоне роста расходов на топливо, обслуживание авиапарка и оплату труда сотрудников.

Замгендиректора ПАО «Аэрофлот» по коммерции и финансам Шамиль Курмашов при этом указывал, что снижение финансового результата отражает тренд по нормализации уровня рентабельности. По его словам, в четвертом квартале прошлого года «Аэрофлоту» уже удалось добиться замедления роста затрат и ускорения темпов роста выручки.