В «Анжи» заявили о приостановке операций по расчетному счету

Федеральная налоговая служба приостановила действия по расчетному счету ФК «Анжи» из-за его задолженности по налоговым выплатам. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь клуба Сергей Расулов.
«Мы испытываем финансовые сложности, спонсоры отказались от сотрудничества. Мы должны уже около 250 млн руб. Это грозит снятием с чемпионата России, руководство клуба эту возможность не может исключать», — сказал Расулов.
30 июля стало известно, что Минфин Дагестана отказал клубу в финансировании. «Анжи» остался без финансирования в преддверие чемпионата России. В клубе заявили РБК, что обратились после этого за помощью к председателю правительства региона Артему Здунову.
Замминистра финансов Дагестана Али Исламов рассказал РБК, что бюджетную помощь выделить «по тем или иным основаниям» невозможно.
В руководстве клуба позднее сообщили, что общая задолженность, в том числе по зарплате, составляет 250 млн руб., и что она сформировалась с начала года.