ОСК ответила на заявления властей об угрозе срыва поставок кораблей ВМФ

В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) РБК прокомментировали заявление вице-премьера Юрия Борисова о возможном срыве сроков поставки кораблей Военно-морскому флоту.
«ОСК планирует выполнить сдаточную программу 2018 года по новым кораблям в полном объеме», — рассказали в пресс-службе ОСК.
Ранее на совещании с представителями Минобороны и ОПК Борисов заявил, что имеются предпосылки срыва сроков поставки кораблей в ВМФ в 2018 году. Он отмечал, что правительство с 2014 года сталкивается с системными срывами сроков в гособоронзаказе военных судов.
При этом Борисов добавил, что на 2018 год заключено большинство контрактов и выделены средства. Вице-премьер подчеркнул, что исполнители несут персональную ответственность за сроки строительства и поставок по гособоронзаказу.
В конце июля президент России Владимир Путин сказал, что ВМФ получит в 2018 году 26 новых судов и кораблей. Он добавил, что четыре из них оснастят ракетно-зенитным комплексом «Калибр».