Путин пообещал 26 новых кораблей российскому флоту в этом году

Военно-морской флот России в 2018 году получит 26 новых кораблей и судов, при этом четыре из них будут оснащены ракетно-зенитным комплексом «Калибр». Об этом сообщил президент Владимир Путин во время своего выступления на торжественном приеме, который прошел по случаю Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге, сообщает «Интерфакс».
«Всего за 2018 год флот должен получить 26 новых кораблей, катеров и судов, в том числе четыре корабля с ракетным комплексом «Калибр», — сказал В. Путин на торжественном приеме по случаю Дня Военно-морского флота.
По его словам, с начала этого года четыре корабля, один противодиверсионный катер и три судна обеспечения уже поступили на флот.
«Это огромная заслуга работников нашей судостроительной отрасли, результат их профессионализма и ответственного отношения к делу», — сказал президент, отметив хорошие темпы модернизации флота.
Президент также добавил, что модернизация и перевооружение флота ВМФ должно стать двигателем «технологического прорыва» России, так как военно-морские силы первыми осваивают достижения науки и инженерной мысли.
Ранее сегодня в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ прошел военно-морской парад с участием моряков Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии.
Для участия в Параде в Петербург прибыли флагман Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской». Кроме того, участие в параде приняли противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Горшков» и другие корабли. Парад принимал президент России Владимир Путин.
Военно-морские парады в честь Дня ВМФ России также состоялись во Владивостоке, в Севастополе и в сирийском Тартусе.