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Путин пообещал 26 новых кораблей российскому флоту в этом году
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Путин пообещал 26 новых кораблей российскому флоту в этом году
Политика, 14:36
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Путин пообещал 26 новых кораблей российскому флоту в этом году
Четыре корабля, которые передадут Военно-морскому флоту в этом году, будут оснащены ракетами «Калибр», рассказал президент Владимир Путин. Всего, по его словам, до конца 2018 года флот получит 26 новых кораблей
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Военно-морской флот России в 2018 году получит 26 новых кораблей и судов, при этом четыре из них будут оснащены ракетно-зенитным комплексом «Калибр». Об этом сообщил президент Владимир Путин во время своего выступления на торжественном приеме, который прошел по случаю Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге, сообщает «Интерфакс».

«Всего за 2018 год флот должен получить 26 новых кораблей, катеров и судов, в том числе четыре корабля с ракетным комплексом «Калибр», — сказал В. Путин на торжественном приеме по случаю Дня Военно-морского флота.

По его словам, с начала этого года четыре корабля, один противодиверсионный катер и три судна обеспечения уже поступили на флот.

Военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Фоторепортаж Еще 8 фото
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«Это огромная заслуга работников нашей судостроительной отрасли, результат их профессионализма и ответственного отношения к делу», — сказал президент, отметив хорошие темпы модернизации флота. ​

Президент также добавил, что модернизация и перевооружение флота ВМФ должно стать двигателем «технологического прорыва» России, так как военно-морские силы первыми осваивают достижения науки и инженерной мысли.

Ранее сегодня в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ прошел военно-морской парад с участием моряков Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии.

Для участия в Параде в Петербург прибыли флагман Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской». Кроме того, участие в параде приняли противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Горшков» и другие корабли. Парад принимал президент России Владимир Путин.

Военно-морские парады в честь Дня ВМФ России также состоялись во Владивостоке, в Севастополе и в сирийском Тартусе.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Владимир Путин , корабли ВМФ , «Калибр»
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