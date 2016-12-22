Власти заявили об угрозе срыва гособоронзаказа для ВМФ

Российский флот может в этом году столкнуться со срывом сроков выполнения гособоронзаказа на корабли, заявил вице-премьер Юрий Борисов. Ранее Владимир Путин говорил, что в 2018 году ВМФ России должны получить 26 новых кораблей

Юрий Борисов (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Сроки передачи кораблей Военно-морскому флоту России в этом году могут быть сорваны, заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает «Интерфакс». Такое заявление Борисов сделал в ходе селекторного совещания с Минобороны и представителями ОПК, на котором обсуждался гособоронзаказ для российского флота.

По его словам, правительство с 2014 года сталкивается с «системными срывами сроков поставки кораблей и судов для ВМФ». «Есть предпосылки срыва сроков поставок и по сдаточной программе 2018 года. Эту негативную тенденцию нужно переломить», — сказал он, отметив, что в прошлом году также наблюдались переносы сроков постройки и ремонта кораблей.

Тем не менее, по его словам, большинство контрактов на 2018 год уже заключены. «Деньги на гособоронзаказ по линии Министерства обороны выделены», — подчеркнул Борисов.

Он также отметил, что исполнители гособоронзаказа «несут персональную ответственность и за сроки строительства, и за соблюдение утвержденного графика поставок» (цитата по ТАСС).

Во время празднования Дня ВМФ в Санкт-Петербурге 29 июля президент России Владимир Путин сообщил, что в этом году Военно-морской флот России получит 26 новых кораблей. При этом планируется, что четыре корабля будут оснащены ракетно-зенитным комплексом «Калибр».​

Путин также отметил, что с начала этого года четыре корабля — один противодиверсионный катер и три судна обеспечения — уже поступили на флот.

Борисов в ходе селекторного совещания названную президентом цифру в 26 кораблей подтвердил. По его словам, перед предприятиями оборонного комплекса сейчас стоит задача «закрыть все долги предыдущих лет» и войти в «безусловный» график поставок для оборонзаказа. У судостроителей будет возможность привлекать кредитные средства на льготных условиях, пообещал вице-премьер.