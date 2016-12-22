В мэрии Москвы рассказали о ситуации в семье Хачатурян до убийства отца

Семья Хачатурян, в которой дочери зарезали отца, на учете не состояла, жалоб от девушек на жестокое обращение со стороны главы семейства не было, сообщили РБК в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
«Семья Хачатурян на учете как находящаяся в трудной жизненной ситуации или социально-опасном положении в отделе социальной защиты населения района Алтуфьевский и Центре социальной помощи семье и детям не состоит. Информация о семейном неблагополучии, фактах жестокого обращения в отношении несовершеннолетних из органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не поступала», — пояснили в пресс-службе.
Как ранее сообщил РБК ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, сотрудники московской ОНК посетили убивших отца девушек, которым исполнилось 17, 18 и 19 лет. Они рассказали, что отец избивал их и фактически использовал как рабынь. «С их слов, были дома дробовик, пистолет, револьвер, ножи, бейсбольная бита. Он угрожал применить [оружие] к ним. <...> Фактически использовал их как рабынь», — сказал Мельников.
СК возбудил в отношении сестер Хачатурян уголовное дело по ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство), которая предусматривает в качестве максимального наказания лишение свободы на 15 лет. Однако 30 июля дело в суде слушалось уже с более тяжкой квалификацией: п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). По этому обвинению максимальное наказание совершеннолетним подсудимым — пожизненное заключение.
27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе было найдено тело мужчины с колото-резаными ранами шеи и груди. На следующий день были задержаны три дочери убитого, которые признали свою вину. Свои действия они объяснили неприязненными отношениями с отцом, который причинял им «моральные страдания». Также они рассказали, что отец неоднократно поднимал на них руку.