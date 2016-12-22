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Акционеры FESCO сообщили полиции о хищениях в компании
Общество, 17:12
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Акционеры FESCO сообщили полиции о хищениях в компании

Акционеры компании FESCO, активы которой входят в группу «Сумма», заявили о хищении денег в анонимном письме в МВД. Об этом сообщает ТАСС.

«В адрес следственного департамента МВД России поступило анонимное письмо от акционеров группы компаний FESCO о хищении денежных средств», — сказал следователь в Мосгорсуде. Отмечается, что на основании письма были направлены материалы для проведения проверки. В ходе заседания также выяснилось, что в суд заявлены гражданские иски от нескольких компаний, признанных потерпевшими по этому делу.

«В компанию не поступали запросы акционеров с подобными вопросами», — сказала РБК представитель FESCO. По ее словам, на недавно прошедшем годовом собрании компании, открытом для всех акционеров, «никто из присутствовавших не поднимал эту тему». «Обращений также не поступало и по нашим специальным контактам противодействия коррупции», — заявила она, добавив, что при необходимости FESCO готова «предоставить правоохранительным органам все необходимые материалы и информацию».

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30 июля прокурор в Мосгорсуде заявила, что обеспечительный арест в рамках расследования дела Магомедовых был наложен на счета 24 компаний, суд признал законным арест активов 16 из них. Жалобы на оставшиеся восемь будут рассмотрены в ближайшее время. В число компаний, активы которых были арестованы, вошли четыре компании, входящие в группу FESCO («Феско сервис», Femsta, «Феско ЕРЦ» и «Феско бункер»). В FESCO заявили РБК, что не видят оснований для ареста ряда своих счетов в качестве обеспечительной меры. Группе «Сумма» принадлежит 32,5% FESCO.

Братья Магомедовы были арестованы 31 марта, их подозревают в организации преступной группировки и хищении 2,5 млрд руб., которые были выделены государством для возведения инфраструктурных объектов. В мае их арест продлили до 5 августа.

Теги: Группа «Сумма» , Fesco , хищения
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