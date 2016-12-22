Кадыров призвал наказать убийц россиян в ЦАР «по закону военного времени»

Убившие в ЦАР журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева должны быть наказаны «по законам военного времени». Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Под ногами виновных должна гореть земля! Наказать строго... И желательно до того, как на их руках высохнет кровь Джемаля, Радченко и Расторгуева!» — написал чеченский лидер. Он выразил надежду, что правоохранительные органы и российский МИД сделают для этого все необходимое.

«Если соответствует действительности факт их (журналистов) отправки в ЦАР по туристическим визам, то нужно предъявить строгий спрос и к тем, кто организовал это, зная, что подвергает их жизни реальной опасности», — добавил Кадыров.

О смерти российского военкора Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко в ЦАР стало известно накануне вечером. Их застрелили в районе города Сибю в 188 км от столицы республики. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что у погибших нашли документы, подтверждающие их имена, а также просроченные редакционные удостоверения различных СМИ.

СКР возбудил уголовное дело по ст. 58 (убийство).

О том, что журналисты прибыли в ЦАР по туристическим визам, заявила официальный представитель МИД России. Однако в Ассоциации туроператоров России пояснили РБК, что организованных российских туристов в ЦАР не бывает.

Россияне выполняли в ЦАР задание Центра управления расследованиями (ЦУР) — снимали документальный фильм о жизни страны. По словам заместителя главреда Центра управления расследованиями, они ехали в Бабмари из столицы Банги для встречи с представителем ООН, который работает в миссии MINUSCA. Главред ЦУРа Андрей Коняхин заявил РБК, что журналисты приехали в республику, чтобы снять фильм о наемниках из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

В свою очередь Мария Захарова назвала в своем Facebook «околесицей» сообщения о работе журналистов над съемками документального ки о деятельности в ЦАР ЧВК Вагнера. По ее словам, сенсации в том, что в ЦАР присутствуют российские военные и гражданские инструкторы, нет, работу инструкторов снимали зарубежные съемочные группы. Одна добавила, что россияне направлялись «совсем не туда, где работают инструкторы».