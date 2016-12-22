Адвокат рассказал о жизни Сноудена в России

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден после получения убежища в России путешествует по стране, изучает русский язык и периодически встречается с родственниками из Штатов. Об этом «РИА Новости» сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

«Девушка к нему приезжает, с работой все в порядке, родители бывают у него в гостях. Сложностей с визами у них нет. По крайней мере, жалоб на это нет», — сказал Кучерена. Он отметил, что одним из любимых российских городов Сноудена является Санкт-Петербург.

Правоохранительные органы США в 2013 году объявили Сноудена в международный розыск после того, как он передал СМИ данные о том, что американские спецслужбы отслеживают электронные сообщения и переговоры граждан по всему миру. В США Сноудена обвинили в шпионаже и краже госсобственности. Из Штатов бывший сотрудник АНБ вылетел в Гонконг, а оттуда отправился в Россию.

Спустя год он получил вид на жительство на три года, в 2017 году его продлили на три года. В июне глава МИДа Сергей Лавров заявил, что российские власти не собираются экстрадировать Сноудена. «Мы уважаем его права и не можем просто выдворить его из страны против его воли», — сказал Лавров.