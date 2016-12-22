Лавров опроверг переговоры Москвы и Вашингтона по выдаче Сноудена

В Кремле никогда не обсуждали вопрос выдачи экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена с администрацией американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью британскому телеканалу Channel4.

«Президент [Владимир] Путин затрагивал этот вопрос несколько лет назад. Когда ему задали вопрос, он сказал, что это должен решать сам Сноуден. Мы уважаем его права и не можем просто выдворить из страны против его воли», — сказал Лавров. По его словам, Сноуден попал в Россию без паспорта гражданина США, так как документ аннулировали во время перелета из Гонконга. «Эдвард Сноуден — хозяин своей судьбы», — подчеркнул Лавров.

Сноуден стал известен благодаря передаче СМИ данных о том, что американские спецслужбы отслеживают электронную переписку и переговоры граждан разных стран. В 2013 году правоохранительные органы США объявили его в международный розыск по обвинениям в шпионаже и краже госсобственности. Сноуден сначала отправился в Гонконг, а в августе того же года он прилетел в Россию. Через год ему выдали вид на жительство в России на три года, в 2017 году его продлили еще на три года.