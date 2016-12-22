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Суд оставил под арестом бывшего замминистра культуры
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Суд оставил под арестом бывшего замминистра культуры
Общество, 14:00
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Суд оставил под арестом бывшего замминистра культуры

Мосгорсуд оставил под арестом экс-замминистра культуры Григория Пирумова и руководителя ГК «Роспан» Никиту Колесникова, обвиняемых по «делу реставраторов». Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Басманный суд Москвы продлил арест Пирумову и Колесникову до 5 августа. Мосгорсуд оставил решение суда первой инстанции без изменений и не удовлетворил апелляцию защиты.

Суд арестовал экс-замминистра культуры Пирумова по делу о хищении 450 млн
Общество

Пирумов и Колесников были арестованы в середине мая до 16 июля. Их, а также скрывающегося за границей экс-директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Бориса Мазо обвиняют в мошенничестве при постройке комплекса зданий для Эрмитажа. Ущерб от их действий составил 856 млн руб., изначально сумма оценивалась в 450 млн руб.

Следствие отмечало, что дело завели на основе трехлетней прослушки телефонов и показаниях свидетелей, включая замдиректора Эрмитажа Михаила Новикова, получившего в начале июля 2018 года 2,5 года тюрьмы условно за хищение 30 млн руб. Сам Пирумов отрицает свою причастность к мошенничеству.

Теги: Григорий Пирумов , Хищение , Эрмитаж
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