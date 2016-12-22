Экс-замдиректора Эрмитажа получил условный срок за хищение 30 млн руб.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к условному сроку бывшего заместителя директора Эрмитажа по капитальному строительству Михаила Новикова за хищение 30 млн руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram.

«Суд назначил наказание: Новикову в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно с испытательным сроком на два года со штрафом в 500 тыс. руб», — говорится в сообщении.

Аналогичное наказание со штрафом в размере 300 тыс. руб. суд назначил еще одному фигуранту этого дела — управляющему ЗАО «БалтСтрой» Александру Коченову.

Михаил Новиков и Александр Коченов обвинялись в хищении в особо крупном размере при реконструкции Запасного дома музея. Дело было возбуждено в марте 2017 года. Для проведения работ музей в 2012 году заключил два госконтракта на 2,4 млрд руб. с «БалтСтроем». В сентябре 2014 года задним числом было заключено дополнительное соглашение об увеличении цены контракта на 59,2 млн руб. в связи с «необходимостью дополнительного объема работ». Позднее Госстройнадзор обнаружил, что измененный контракт не прошел экспертизу. Реставрация была приостановлена. Все это привело к увеличению сметы еще на 81 млн руб.​