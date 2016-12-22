В Подмосковье разбился двухместный самолет-амфибия

Двухместный самолет-амфибия потерпел крушение под Серпуховом, об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«Крушение произошло из-за отказа правого двигателя, на борту находился только пилот, пострадавших нет. Пилот от госпитализации отказался», — пояснили в пресс-службе.

24 июля в районе аэродрома Дракино в Серпуховском районе разбился легкомоторный самолет ZET-326. В результате авиакатастрофы погибли два человека, в том числе чемпион мира по авиационной акробатике Игорь Турик. По данным СК, во время полета при правом развороте самолет потерял скорость, и произошло его сваливание. В результате он рухнул на землю.