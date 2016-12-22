СК назвал версии крушения самолета чемпиона мира по авиаакробатике

Московское управление Следственного комитета на транспорте рассматривает три версии причин крушения легкомоторного самолета в Подмосковье 24 июля. Об этом говорится на сайте ведомства.

Следствием установлено, что во время полета при правом развороте самолет ZET-326 (построен в единичном экземпляре) потерял скорость и произошло его сваливание. В результате самолет рухнул на землю. На основании изъятых документов, осмотра обломков и места падения следователи пришли к выводу, что авария могла случиться по вине пилота, из-за технической неисправности или из-за плохой погоды.

Авария самолета с чемпионом мира по авиаакробатике Игорем Туриком и представителем собственника самолета, пилотом инструктором на борту произошла 24 июля. Самолет упал в районе аэродрома Дракино Серпуховского района Московской области. Оба погибли.