Чемпион мира по авиационной акробатике разбился в Подмосковье
Общество, 16:52
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Чемпион мира по авиационной акробатике разбился в Подмосковье
В Серпуховском районе Московской области упал легкомоторный самолет, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что информация о падении самолета ZLIN-326 поступила в экстренные службы примерно в 15:40 мск. ЧП произошло в районе деревни Дракино, недалеко от аэродрома.
По данным источника «Интерфакса», по предварительным данным, при крушении погиб чемпион мира по авиационной акробатике Игорь Турик. Представитель столичного Следственного комитета Елена Марковская заявила агентству о гибели двоих человек, находившихся на борту. По ее словам, организована доследственная проверка.
В конце июня в Воронежской области разбился легкомоторный самолет Х-32 «Бекас», погиб пилот.