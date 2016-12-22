СК завел дело на отправившую террористам ИГ 1 млн руб. женщину

Следственный комитет (СК) России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело на гражданку Узбекистана, которая перевела боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) около 1 млн руб. Об этом говорится в сообщении на сайте управления СК.

Дело завели по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности). Женщину 1979 года рождения задержали сотрудники центра «Э». По версии следствия, обвиняемая, проживая в Петербурге, с июня 2016-го по октябрь 2017 года получила от участников ИГ деньги, которые она переводила на свой банковский счет в Турции, чтобы затем отправить их боевикам. В настоящий момент решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

В ноябре 2017 года силовики задержали в Петербурге участницу женской ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир» Аллу Беспалову. Ее обвинили в создании террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Женщина приняла ислам после выхода замуж за одного из лидеров петербургской ячейки «Хизб ут-Тахрир» Ису Рагимова, осужденного на 12 лет в 2016 году. Московский военный окружной суд 18 июля приговорил Беспалову к пяти годам колонии, она признала свою вину.