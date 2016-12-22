Суд в Петербурге вынес приговор участнице женской ячейки террористов

Участница женской ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир» Алла Беспалова получила пять лет колонии общего режима, дело рассматривалось Московским окружным военным судом на базе Ленинградского окружного военного суда. Об этом говорится в сообщении Объединенной пресс-службы городских судов Санкт-Петербурга в Telegram.

Женщину осудили по ч. 2 ст. 205.5 УК (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), сама она также признала свою вину.

Сотрудники ФСБ России задержали Беспалову в ноябре 2017 года, затем ее взяли под стражу. Изначально предполагалось, что женщина возглавляла женскую ячейку, но впоследствии выяснилось, что она была только участницей. Беспалова приняла ислам, выйдя замуж за одного из лидеров петербургской ячейки террористической организации Ису Рагимова, который получил 12 лет колонии в 2016 году.