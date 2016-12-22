В Ираке казнили 12 боевиков «Исламского государства»

Власти Ирака объявили о казни 12 членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена на территории России), причастных к убийствам и совершению терактов.

По данным Reuters, казнь была проведена в ответ на похищение и убийство ИГ восьмерых сотрудников иракских спецслужб. Ответить на действия ИГ казнями ранее арестованных террористов призвал глава правительства Ирака Хайдер аль-Абади.

«В соответствии с распоряжением премьер-министра Хайдера аль-Абади, в четверг [28 июня] были казнены 12 террористов, в отношении которых ранее были вынесены окончательные приговоры», — сообщил Reuters представитель правительства Ирака.

В конце 2017 года иракские власти объявили о полной победе над «Исламским государством» на своей территории, однако террористы продолжают устраивать теракты и диверсии.