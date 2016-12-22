Синоптики назвали дату возвращения 30-градусной жары в Москву

В Москву в среду, 1 августа, вернется 30-градусная жара, об этом РБК сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Будет очень жаркая погода. Москва находится во власти антициклона, поэтому погода ожидается солнечной и теплой. В среду и четверг, 1 и 2 августа, ночью воздух прогреется до плюс 13–15 градусов, а днем — плюс 28–30 градусов», — пояснила она. По словам синоптика, такие же показатели ожидаются и в пятницу, 3 августа.

В выходные характер погоды, по словам Макаровой, начнет меняться. «Температура сильно не изменится, однако ожидаются кратковременные дожди. Днем плюс 24–29 градусов, а ночью — плюс 13–19 градусов», — сказала она.

Ранее МЧС предупреждало москвичей об опасно жаркой погоде 28 июля.

Днем воздух в городе прогрелся до плюс 30–32 градусов.



