Трамп пригрозил снова «выключить» правительство из-за стены с Мексикой

Дональд Трамп заявил о готовности пойти на приостановку работы правительства, если демократы торпедируют его иммиграционную реформу. В последний раз при «выключении» правительства в январе 2018 партия Трампа победила

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп пригрозил пойти на приостановку работы правительства (процедура shut down), если члены Демократической партии не проголосуют за пакет миграционных законов, включающих строительство стены на границе в Мексикой и отмену миграционной лотереи. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.



«Я бы закрыл правительство, если демократы не проголосуют за безопасность государственной границы, в том числе за стену! Мы должны избавиться от [миграционной] лотереи, от практики «поймал и отпустил», и наконец перейти к иммиграционной системе, который основана на заслугах! Нам нужны великие люди, которые приходят в нашу страну!», — написал Трамп.

Процедура приостановки работы правительства США включается в ситуации, когда партии в конгрессе не могут договориться о бюджете на следующий год и документ остается не принятым. В этом случае финансирование госпрограмм, а также ведомств сокращается до определенного законом минимума, а часть госслужащих уходит в неоплаченный отпуск.

Последний раз процедура приостановки работы правительства применялась в январе 2018 года, она длилась два дня, Тогда партия Трампа победила, поскольку демократы отступили от требования принять одновременно бюджет и программу защиты детей нелегальных мигрантов. Всего же процедура «выключения» правительства применялась 18 раз с 1976 года, когда был принят закон, ее определяющий.

В начале июля американский лидер заявил , что иммиграционные законы Америки — «самые тупые в мире». Кроме того, он выступил на немедленную высылку нелегальных иммигрантов в случае их задержания. Трамп обвинил демократов в том, что они выступают открытые границы и рост преступности. Республиканцы, уточнил он, ратуют за охрану границ и за борьбу с криминалом.

Реформа миграционного законодательства и усиление охраны границ были одними из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа.