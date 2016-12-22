ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,65 62,12 EUR Нал. 74,15 72,51 USD Бирж. 62,80 -0,16 EUR Бирж. 73,23 -0,06 USD ЦБ. 62,97 +0,03 EUR ЦБ. 73,34 -0,47 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 8203,90 +43,80 IMOEX 2292,72 -0,02% RTSI 1151,74 +0,26% Brent 74,74 +0,34% DJIA 25451,06 -0,30% Nasdaq 7737,42 -1,46%
Трамп пригрозил снова «выключить» правительство из-за стены с Мексикой
Лента новостей
Сенатор ответил на слова Гамовой об обесценивании звания мастера спорта 18:49, Общество Роман Шмаков — РБК: как устроен современный рынок дата-центров 18:45, РБК и Schneider Electric Шварценеггер раздавил своим личным танком лимузин 18:26, Общество В Москве прошел митинг против пенсионной реформы 18:16, Политика Норвежская олимпийская чемпионка по лыжам погибла в аварии на гидроцикле 18:05, Спорт Израиль перехватил шедшее в cектор Газа судно «Флотилии свободы» 18:03, Политика Адвокат уточнила детали дела обвиняемого в госизмене ученого Темирева 17:59, Общество Какой кроссовер выбирают россияне с детьми и почему 17:45, РБК и Volkswagen Teramont В Подмосковье начали проверку после травмирования поездом трех человек 17:39, Общество Эрдоган рассказал Трампу о замерзающих зимой без газа из Ирана турках 17:21, Политика Сколько государство даст заработать на обновлении инфраструктуры ЖКХ 16:39, РБК и Сбербанк Грузинских военных уличили в краже на базе США в Афганистане 16:37, Общество Александр Мостовой осудил вручение футболистам сборной России звания ЗМС 16:33, Спорт Во время парада ВМФ в Петербурге катер снесло на опору моста 16:15, Политика На параде ВМФ в Петербурге впервые прошел корабль-робот 16:12, Политика «Зенит» выиграл первый официальный матч под руководством Семака 15:59, Спорт Сын Рейгана рассказал о поддержке Путина среди сторонников Трампа 15:51, Политика Как клубы зарабатывают на безумные гонорары футболистов 15:47, РБК и Sony Bravia Times обвинила Катар в кампании черного пиара во время борьбы за ЧМ-2022 15:32, Общество В Италии эвакуировали более 11 тыс. человек из-за бомбы США времен войны 15:26, Общество В Москве за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков 14:55, Общество В сирийском Тартусе состоялся парад кораблей по случаю Дня ВМФ 14:48, Общество Гибкие дисплеи: когда мы сможем скручивать смартфоны 14:46, РБК и Ингосстрах Путин пообещал 26 новых кораблей российскому флоту в этом году 14:36, Политика В Подмосковье 19 человек отравились на стекольном заводе 14:36, Общество Рейтинг Макрона упал до рекордно низкого уровня из-за дела Беналля 14:16, Политика Сенаторы США предостерегли Берлин от попыток обойти санкции против Ирана 14:08, Политика Чемпионат России по футболу. «Енисей» — «Зенит». Онлайн 14:00, Спорт
Трамп пригрозил снова «выключить» правительство из-за стены с Мексикой
Политика, 19:20
0
Трамп пригрозил снова «выключить» правительство из-за стены с Мексикой
Дональд Трамп заявил о готовности пойти на приостановку работы правительства, если демократы торпедируют его иммиграционную реформу. В последний раз при «выключении» правительства в январе 2018 партия Трампа победила
Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп пригрозил пойти на приостановку работы правительства (процедура shut down), если члены Демократической партии не проголосуют за пакет миграционных законов, включающих строительство стены на границе в Мексикой и отмену миграционной лотереи. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Я бы закрыл правительство, если демократы не проголосуют за безопасность государственной границы, в том числе за стену! Мы должны избавиться от [миграционной] лотереи, от практики «поймал и отпустил», и наконец перейти к иммиграционной системе, который основана на заслугах! Нам нужны великие люди, которые приходят в нашу страну!», — написал Трамп.

Процедура приостановки работы правительства США включается в ситуации, когда партии в конгрессе не могут договориться о бюджете на следующий год и документ остается не принятым. В этом случае финансирование госпрограмм, а также ведомств сокращается до определенного законом минимума, а часть госслужащих уходит в неоплаченный отпуск.

Последний раз процедура приостановки работы правительства применялась в январе 2018 года, она длилась два дня, Тогда партия Трампа победила, поскольку демократы отступили от требования принять одновременно бюджет и программу защиты детей нелегальных мигрантов. Всего же процедура «выключения» правительства применялась 18 раз с 1976 года, когда был принят закон, ее определяющий.

Трамп назвал американские иммиграционные законы «самыми тупыми в мире»
Политика


В начале июля американский лидер заявил, что иммиграционные законы Америки — «самые тупые в мире». Кроме того, он выступил на немедленную высылку нелегальных иммигрантов в случае их задержания. Трамп обвинил демократов в том, что они выступают открытые границы и рост преступности. Республиканцы, уточнил он, ратуют за охрану границ и за борьбу с криминалом.

Реформа миграционного законодательства и усиление охраны границ были одними из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа.

Авторы: Надежда Карнаухова, Владислав Гордеев.
Теги: Дональд Трамп , иммигранты , реформа
Главное
Израиль перехватил шедшее в cектор Газа судно «Флотилии свободы» Политика
Материалы по теме
Трамп назвал некомпетентными желающих добиться открытия границ демократов Политика
Трамп намерен запросить больше средств на стену на границе с Мексикой Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter