Трамп назвал некомпетентными желающих добиться открытия границ демократов

Демократы, которые намерены открывать границы США, «некомпетентны» и их мало заботят вопросы преступности. Об этом написал президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

По его словам, на стороне демократов выступают только СМИ, выдающие «fake news». «Единственное, что делают демократы — «сопротивляются», чтоявляется их предвыборным лозунгом и «препятствуют», — отметил Трамп.

В начале июля американский лидер назвал иммиграционные законы США «самыми тупыми в мире» и выступил за немедленную высылку нелегалов при их задержании, «не проходя через годы судебной волокиты». Он подчеркнул, что демократы выступают за открытие границ, приводящей к росту преступности, в то время как республиканцы хотят охранять границы и бороться с криминалом.

Одним из главных предвыборных обещаний Трампа была реформа миграционного законодательства. По мнению американского лидера, США должны отменить визовую лотерею, цепную миграцию и заняться возведением охраняемой сухопутной границы с Мексикой. В марте 2018 года Сенат США принял закон о бюджете на остаток финансового года (до 30 сентября), в котором на проект возведения стены на границе с Мексикой было выделено $1,6 млрд, хотя запрашивалось $25 млрд. В апреле по приказу президента США на границу с Мексикой отправились вооруженные нацгвардейцы. В июне Трамп заявил, что потребует у конгресса больше средств на проект по возведению стены.